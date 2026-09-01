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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Sureste 7 - 13 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 3 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol19:10
Horas de luz11h 16m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:54 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 11h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 3 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° Este 0 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 5 - 18 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Sureste 7 - 13 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Sureste 7 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Este 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noreste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Este 3 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Este 4 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Este 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noreste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noreste 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Norte 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Norte 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Este 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Este 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Este 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Noreste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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