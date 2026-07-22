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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 22 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Este 10 - 23 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 10°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:43
Puesta del sol18:34
Horas de luz9h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación61%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 22 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:43 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 9h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 22 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 11 - 19 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Este 12 - 21 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Este 12 - 23 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Este 12 - 22 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Este 11 - 21 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Este 12 - 21 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Este 11 - 21 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Este 13 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 10 - 23 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noreste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 Noreste 14 - 29 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 15 - 33 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Norte 15 - 32 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Norte 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Noreste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noreste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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