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El clima en Neuquén hoy, 9 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 9 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -1° para este 9 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 8°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación13%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 9 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:26 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 9 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 11 - 26 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 7 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sureste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Sureste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Sureste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Sureste 13 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 Sureste 11 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 Sureste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sureste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Este 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Este 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sureste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sureste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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