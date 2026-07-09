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El tiempo en Neuquén hoy, 9 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 9 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 20 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Sureste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sureste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 21 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 12°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:50
Puesta del sol18:25
Horas de luz9h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación30%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 9 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:50 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 9h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 9 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 21 - 40 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 7 - 34 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° Norte 0 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 21 - 39 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Suroeste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Sur 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Sureste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Sureste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Sureste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 10° Sureste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Sureste 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sureste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
19:00 Sureste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
20:00 Sureste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
23:00 Sureste 12 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sureste 11 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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