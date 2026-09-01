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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Noroeste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 13 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:48
Horas de luz11h 12m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:36 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 11h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 13 - 25 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 10 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Noroeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Noroeste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Oeste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Oeste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Oeste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Noroeste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Noreste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° Este 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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