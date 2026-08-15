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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 15 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 15 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Norte 10 - 25 km/h
Lluvia
70% 0.4 mm
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Norte 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 24 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:31
Horas de luz10h 30m
Fase lunarCreciente
Iluminación10%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 15 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:01 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 15 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 24 - 46 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Norte 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Norte 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Norte 21 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Norte 24 - 46 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Norte 18 - 45 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 12° 12° Norte 14 - 31 km/h 60% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 12° 12° Norte 10 - 25 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 11° 11° Norte 9 - 16 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 11° 11° Norte 12 - 19 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 11° 11° Norte 14 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Norte 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° Norte 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Norte 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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