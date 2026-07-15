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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 15 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 15 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 12 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noroeste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 14 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:32
Puesta del sol18:03
Horas de luz9h 31m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 15 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:32 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 9h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 15 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 14 - 25 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Norte 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Norte 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Norte 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Noroeste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Noroeste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Noroeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Norte 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Norte 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Noroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Noroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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