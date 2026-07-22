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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 23 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 23 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 3 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 10 - 18 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Cubierto
Viento
Norte 11 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 24 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:27
Puesta del sol18:09
Horas de luz9h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación61%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 23 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:27 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 9h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 23 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 24 - 47 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 -1° -1° Noroeste 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -1° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
07:00 -1° Norte 0 - 3 km/h 0% Nubes y claros
08:00 -1° Norte 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Norte 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Norte 10 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 9 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 9 - 18 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 9 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 10 - 18 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Norte 7 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 8 - 13 km/h 0% Cubierto
20:00 Noreste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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