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El clima en Río Negro hoy, 9 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (5.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 9 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 18 - 33 km/h
Lluvia
60% 0.7 mm
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sur 25 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 19 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 27 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 5.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 9°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:26
Horas de luz10h 17m
Fase lunarMenguante
Iluminación13%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 9 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:09 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 5.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 9 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 27 - 52 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 24 - 41 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 25 - 47 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 26 - 47 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 26 - 47 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 24 - 47 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 20 - 43 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 19 - 34 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 18 - 33 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 Sur 19 - 34 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 Sur 23 - 45 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 Sur 25 - 48 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 Sur 26 - 49 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Sur 26 - 50 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Sur 27 - 52 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Sur 25 - 51 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sur 25 - 49 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 21 - 45 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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