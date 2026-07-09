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El tiempo en Río Negro hoy, 9 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 9 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 16 - 27 km/h
Lluvia
60% 0.3 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Sureste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sureste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 18 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 9°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:35
Puesta del sol17:59
Horas de luz9h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación30%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 9 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:35 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 9h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 9 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 32 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 11 - 21 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Sureste 11 - 22 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sureste 14 - 24 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sureste 18 - 30 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sureste 17 - 31 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sureste 16 - 29 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sureste 15 - 28 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sureste 15 - 25 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sureste 16 - 27 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sureste 15 - 27 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sureste 15 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Sureste 15 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 Sureste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
14:00 Sureste 16 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 Sureste 16 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 Este 14 - 30 km/h 0% Cubierto
17:00 Sureste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 10 - 21 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 9 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 8 - 16 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 Este 8 - 14 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 6 - 14 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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