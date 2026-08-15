Clima en Salta: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 15 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 4° para este 15 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 6 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:48
|Puesta del sol
|19:03
|Horas de luz
|11h 15m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|10%
Radar meteorológico – Salta
¿Cómo estará el clima hoy en Salta?
Para este 15 de agosto de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?
El sol sale hoy en Salta a las 07:48 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 11h 15m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?
El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Salta?
El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?
Para este 15 de agosto de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 6 - 25 km/h.
Ubicación de Salta
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|6°
|Noroeste 3 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|6°
|5°
|Oeste 4 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|6°
|5°
|Oeste 4 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|5°
|6°
|Oeste 3 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|5°
|5°
|Oeste 4 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|5°
|5°
|Oeste 4 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|5°
|6°
|Noroeste 2 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|4°
|4°
|Noroeste 4 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|5°
|6°
|Noroeste 3 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|7°
|8°
|Oeste 3 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|10°
|10°
|Oeste 2 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|13°
|13°
|Norte 1 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|15°
|15°
|Norte 2 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|17°
|17°
|Noreste 5 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|18°
|18°
|Noreste 6 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|18°
|18°
|Norte 5 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|18°
|18°
|Norte 6 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|16°
|16°
|Norte 6 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|14°
|14°
|Norte 6 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|12°
|12°
|Norte 4 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|11°
|11°
|Noroeste 3 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|9°
|10°
|Noroeste 2 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|9°
|11°
|Oeste 1 - 6 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|9°
|10°
|Suroeste 2 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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