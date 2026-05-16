Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 1 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Este 14 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Norte 5 - 14 km/h
Lluvia
70% 0.2 mm

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 14 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 53m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:51 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 14 - 36 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 2 - 10 km/h 0% Neblina
06:00 Suroeste 2 - 9 km/h 0% Niebla
07:00 Sur 2 - 12 km/h 0% Niebla
08:00 Sureste 1 - 13 km/h 0% Niebla
09:00 10° Oeste 1 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Oeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Noroeste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Norte 3 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noreste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noreste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Noreste 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Este 8 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Este 14 - 33 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Este 11 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 13° 13° Este 8 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 13° 13° Noreste 5 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 12° 12° Norte 3 - 14 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° 12° Norte 5 - 14 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 12° 12° Norte 5 - 15 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 12° 12° Norte 5 - 13 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.