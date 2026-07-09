El tiempo en Salta hoy, 9 de julio de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 9 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 6° para este 9 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Salta
Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:06
|Puesta del sol
|18:47
|Horas de luz
|10h 41m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|30%
Radar meteorológico – Salta
¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?
Para este 9 de julio de 2026, el pronóstico en Salta indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?
El sol sale hoy en Salta a las 08:06 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?
El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Salta?
El pronóstico para hoy en Salta indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?
Para este 9 de julio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.
Ubicación de Salta
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|7°
|11°
|Sureste 0 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|7°
|10°
|Sur 0 - 3 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|7°
|9°
|Suroeste 1 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|7°
|9°
|Suroeste 1 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|7°
|8°
|Suroeste 2 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|7°
|7°
|Suroeste 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|7°
|7°
|Suroeste 3 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|7°
|8°
|Suroeste 3 - 7 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|9°
|9°
|Suroeste 4 - 8 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|13°
|13°
|Oeste 5 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|17°
|17°
|Oeste 3 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|22°
|22°
|Suroeste 3 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|24°
|25°
|Sur 2 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|25°
|25°
|Este 5 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|25°
|25°
|Este 7 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|24°
|25°
|Este 9 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|22°
|22°
|Este 10 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|19°
|19°
|Noreste 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|15°
|15°
|Noreste 7 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|13°
|13°
|Noreste 5 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|12°
|12°
|Noreste 1 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Noreste 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|11°
|11°
|Noreste 5 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|9°
|Norte 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán