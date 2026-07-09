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El tiempo en Salta hoy, 9 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 9 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Este 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noreste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 26°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación30%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 9 de julio de 2026, el pronóstico en Salta indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:06 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 9 de julio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Sureste 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Sur 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Oeste 5 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Oeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 22° 22° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 24° 25° Sur 2 - 14 km/h 0% Soleado
14:00 25° 25° Este 5 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 25° 25° Este 7 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Este 9 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Este 10 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 9 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Noreste 7 - 19 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Noreste 5 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noreste 1 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noreste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Noreste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Norte 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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