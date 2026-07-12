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Pronóstico extendido para Salta: qué esperar este 12 de julio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 12 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 12 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Norte 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Norte 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 15°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 12 de julio de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:06 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 12 de julio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 24 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 4 - 12 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Norte 4 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 11° 11° Norte 5 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Norte 5 - 13 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Norte 5 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Norte 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Norte 5 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Norte 3 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Norte 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Norte 2 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Este 4 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Este 4 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Este 6 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 14° 14° Este 8 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Noreste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Noreste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Noreste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Noreste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Noreste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Norte 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noreste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Norte 4 - 11 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Norte 4 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Norte 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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