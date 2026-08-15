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Clima en San Juan: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 15 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 2 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 17 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 6 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 17 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol19:07
Horas de luz10h 58m
Fase lunarCreciente
Iluminación10%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 15 de agosto de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:09 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 15 de agosto de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 17 - 37 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Este 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Oeste 0 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Sureste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Sureste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Sureste 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Sureste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Sureste 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Sureste 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sureste 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sur 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sur 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Sur 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Suroeste 4 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 10° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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