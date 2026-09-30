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El clima en San Juan hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Sureste 9 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
21°
Viento
Suroeste 14 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 18 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 35°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 26°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol19:35
Horas de luz12h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Juan indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:13 y se pone a las 19:35, dando aproximadamente 12h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 18 - 34 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Oeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Sur 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Sur 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Sur 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sureste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Sureste 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Este 3 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 22° Noreste 4 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Sureste 5 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 25° Sureste 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 25° Sureste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 25° Sureste 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 25° Sureste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Sur 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 23° 25° Sur 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 22° 22° Sur 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
22:00 21° 21° Suroeste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 20° Suroeste 12 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 20° 20° Sur 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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