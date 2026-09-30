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El clima en Santa Cruz hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 21 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Noreste 29 - 50 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 27 - 44 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 30 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:06
Puesta del sol19:47
Horas de luz12h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:06 y se pone a las 19:47, dando aproximadamente 12h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 30 - 53 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 9 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 30 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 17 - 28 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 17 - 27 km/h 0% Soleado
08:00 Noreste 19 - 30 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 21 - 35 km/h 0% Soleado
10:00 Noreste 26 - 45 km/h 0% Soleado
11:00 Noreste 29 - 50 km/h 0% Soleado
12:00 10° Noreste 30 - 53 km/h 0% Soleado
13:00 10° 10° Noreste 30 - 53 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Noreste 29 - 52 km/h 0% Soleado
15:00 10° 10° Noreste 29 - 51 km/h 0% Soleado
16:00 10° Noreste 29 - 50 km/h 0% Soleado
17:00 Noreste 29 - 50 km/h 0% Soleado
18:00 Noreste 28 - 49 km/h 0% Soleado
19:00 Noreste 26 - 48 km/h 0% Soleado
20:00 Noreste 25 - 43 km/h 0% Soleado
21:00 Noreste 26 - 42 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 27 - 44 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 28 - 45 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 27 - 45 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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