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El clima en Santiago del Estero hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 30 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Sureste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
24°
Viento
Este 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
21°
Viento
Noreste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 10 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 25°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol19:17
Horas de luz12h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:57 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 12h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 10 - 25 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Sur 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Sur 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Sureste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Sureste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 17° 17° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Sureste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 19° 19° Sureste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 20° 20° Este 10 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 22° 24° Este 7 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 22° 24° Este 7 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 23° 25° Este 6 - 18 km/h 0% Cubierto
15:00 24° 25° Este 6 - 18 km/h 0% Cubierto
16:00 24° 26° Este 6 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 24° 25° Este 5 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 23° 25° Noreste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
19:00 23° 25° Noreste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 22° 24° Noreste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Noreste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
22:00 21° 21° Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 20° Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Este 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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