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El clima en Santa Fe hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (2.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 30 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 7 - 16 km/h
Lluvia
30% 0.9 mm
Tarde
Soleado
21°
Viento
Este 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 2.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 21°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:41
Puesta del sol19:04
Horas de luz12h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:41 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 12h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 2.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Sur 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Sur 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Sur 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Sureste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Sureste 9 - 15 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Este 8 - 18 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 15° 15° Este 7 - 16 km/h 30% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Noreste 6 - 17 km/h 30% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Noreste 8 - 20 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Noreste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Noreste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Este 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Este 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Este 5 - 15 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Sureste 4 - 14 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Sureste 3 - 8 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Sureste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Este 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Este 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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