Se viene otro tormentón al AMBA: qué día llueve y cuándo mejora el clima

Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

Después de varios días con abundante nubosidad y temperaturas moderadas, un nuevo período de inestabilidad avanzará sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las condiciones comenzarán a cambiar hacia el cierre de la semana, aunque la “buena noticia” es que las lluvias no se instalarán durante todo el fin de semana.

El momento más complicado llegará durante las primeras horas del sábado, cuando se esperan tormentas en distintos sectores de la Ciudad y el conurbano. Sin embargo, el fenómeno perderá intensidad con el avance de la jornada y dará paso a una mejora que continuará durante el domingo.

Cuándo vuelve a llover en el AMBA

Las tormentas regresarán al AMBA durante la madrugada y la mañana del sábado. La jornada comenzará con una mínima de 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C, dentro de un escenario húmedo e inestable durante las primeras horas.

Las precipitaciones se disiparán con el correr del día y no se espera que continúen durante la tarde y la noche. Por eso, aunque el sábado arrancará con mal tiempo, el panorama será más favorable para quienes tengan actividades previstas después del mediodía.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons

Cómo estará el clima antes de las tormentas

El miércoles se presentará estable, con cielo algo nublado y temperaturas de entre 10 °C y 19 °C. El jueves aumentará la nubosidad y la máxima bajará hasta los 17 °C, en una jornada marcada además por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

El viernes continuará con cielo mayormente nublado, una mínima de 9 °C y una máxima de 18 °C. Aunque no se esperan lluvias durante esa jornada, la presencia de nubes anticipará el aumento de la inestabilidad que terminará provocando las tormentas del sábado.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La mejora comenzará durante la tarde del sábado, una vez que las tormentas pierdan fuerza y se alejen del AMBA. El domingo ya no presenta lluvias en el pronóstico y tendrá cielo parcialmente nublado, con registros de entre 10 °C y 17 °C.

A pesar de la ausencia de precipitaciones, el domingo será una jornada fresca y con una recuperación térmica limitada. Las condiciones serán más favorables que durante las primeras horas del sábado, aunque será necesario mantener algo de abrigo, especialmente durante la mañana y la noche.

Se vienen más lluvias a Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Cuándo vuelve a subir la temperatura

El ascenso más importante llegará el lunes, cuando la mínima suba hasta los 13 °C y la máxima alcance los 23 °C. El cielo pasará de parcialmente a mayormente nublado, pero no se esperan precipitaciones importantes durante la jornada.

El cambio dejará una marcada diferencia con el domingo, ya que la máxima aumentará aproximadamente seis grados en apenas 24 horas. De esta manera, después de las tormentas y el breve descenso térmico, Buenos Aires volverá a disfrutar de una tarde con características plenamente primaverales.

Cómo sigue el clima esta semana, día por día