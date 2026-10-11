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Evolución del clima en San Juan: máxima y mínima para hoy, 11 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para San Juan este 11 de octubre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de . Con vientos de 12 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 12 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 12 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 21°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:59
Puesta del sol19:42
Horas de luz12h 43m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 11 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 06:59 y se pone a las 19:42, dando aproximadamente 12h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 11 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 12 - 34 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Sur 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 11° Sur 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Sur 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sur 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sur 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sur 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Sur 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Sur 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sur 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sur 4 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Sur 3 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sur 8 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sur 12 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sur 12 - 33 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Sur 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Sur 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Sur 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Sur 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Sur 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Sur 6 - 17 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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