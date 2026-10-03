Se viene un frente frío con lluvias y granizo en el AMBA: cómo estará el clima el sábado y cuándo superará los 20 grados

Se viene un frente frío con lluvias y granizo en el AMBA. Foto: Archivo NA

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirá un cambio rotundo durante el comienzo del fin de semana. Tras el deterioro previsto para la noche del viernes, las tormentas avanzarán sobre la Ciudad y el conurbano durante la madrugada del sábado, con una probabilidad de precipitaciones que llegará al 100% durante la mañana.

Para hoy se espera una jornada fresca y húmeda: la temperatura oscilará entre los 12 °C y los 16 °C, con tormentas durante buena parte del día. La mejora comenzará hacia la tarde o la noche y se consolidará el domingo, cuando volverán el sol y las condiciones favorables para actividades al aire libre.

Cómo se desarrollan las tormentas en Buenos Aires

Las primeras precipitaciones aparecieron después de la medianoche del viernes, con el aumento de la nubosidad y el viento del noreste. El tramo más complicado se concentrará durante la mañana del sábado, con tormentas de variada intensidad sobre distintos sectores del AMBA.

El pronóstico actualizado indica una probabilidad de lluvias cercana al 100% durante la mañana. Las tormentas podrían presentarse de manera intermitente y estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo, aunque la distribución del fenómeno no será uniforme en toda la región.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país. En las zonas alcanzadas podrían acumularse entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Se viene un frente frío con lluvias y granizo en el AMBA. Foto: Unsplash

Tormentas, granizo y ráfagas: qué se espera durante el sábado

El sábado estará atravesado por períodos de lluvia y tormentas durante buena parte del día. La mañana concentrará las condiciones más intensas, con abundante precipitación en poco tiempo, actividad eléctrica y ráfagas capaces de generar complicaciones en calles, rutas y zonas abiertas.

También existe la posibilidad de granizo ocasional, especialmente dentro de las celdas de tormenta más desarrolladas. Esto no significa que caerá piedra en toda Buenos Aires, sino que el fenómeno podría registrarse de forma puntual en algunos sectores alcanzados por las tormentas más fuertes.

La temperatura mínima rondará los 12 °C y la máxima apenas alcanzará los 16 °C. La combinación de lluvia, nubosidad y viento limitará la recuperación térmica, por lo que el ambiente se sentirá claramente más frío que durante las tardes templadas de comienzos de octubre.

Cuándo terminan las lluvias en el AMBA

Las tormentas comenzarán a perder intensidad después del mediodía, aunque todavía podrían registrarse precipitaciones aisladas durante las primeras horas de la tarde. La mejora será progresiva y dependerá de la velocidad con la que el sistema se desplace hacia el este.

Hacia la tarde y la noche, el ingreso de aire más frío y seco favorecerá el cese de las lluvias y una disminución gradual de la nubosidad. El viento rotará al sector sur y las condiciones se volverán más estables, preparando el regreso del buen tiempo durante el domingo.

La noche del sábado ya presentaría un panorama más favorable, con menos nubes, poco viento y sin nuevas tormentas importantes previstas. De todos modos, será necesario consultar los avisos a muy corto plazo del SMN, porque el horario de finalización puede variar entre localidades cercanas.

Se viene un frente frío con lluvias y granizo en el AMBA. Foto: NA

Cómo estará el clima el domingo en Buenos Aires

El cambio más evidente llegará el domingo, cuando regresará el sol y quedarán atrás las precipitaciones. El día comenzará fresco, con una mínima cercana a los 10 u 11 °C, viento leve y cielo entre algo y parcialmente nublado.

Durante la tarde, la temperatura mostrará una recuperación importante y podría alcanzar entre 18 °C y 21 °C, según la proyección consultada. El ambiente será agradable, con pocas nubes y condiciones mucho más favorables para paseos, encuentros y actividades al aire libre.

El viento suave del norte o noreste ayudará al repunte térmico y anticipará un comienzo de semana más templado. Para el lunes y el martes se proyectan máximas cercanas a los 22 o 23 °C, sin el regreso inmediato de las tormentas.

Pronóstico actualizado para el fin de semana en el AMBA

Sábado 3 de octubre: mínima cercana a 12 °C y máxima de 16 °C , con tormentas durante la madrugada y la mañana, posibles precipitaciones durante parte de la tarde y mejora hacia la noche.

Domingo 4 de octubre: mínima de entre 10 °C y 11 °C y máxima de entre 18 °C y 21 °C, con cielo parcialmente nublado, regreso del sol y sin lluvias previstas.

Qué tener en cuenta durante las tormentas

Ante la posibilidad de fenómenos localmente fuertes, se recomienda:

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles, postes ni carteles.

Asegurar macetas, muebles y objetos ubicados en balcones o terrazas.

No circular por calles anegadas ni caminos inundados.

Desconectar aparatos eléctricos si ingresa agua a la vivienda.

Mantener el teléfono cargado y consultar los avisos oficiales.

Alejarse de ríos, lagunas y espacios abiertos mientras haya actividad eléctrica.

Una alerta amarilla indica que pueden producirse fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por eso, aunque no todas las localidades recibirán tormentas con la misma intensidad, será importante seguir las actualizaciones oficiales.