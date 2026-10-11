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Evolución del clima en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 11 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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El pronóstico para Santa Fe este 11 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 11°. Con vientos de 14 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Este 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 14 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:28
Puesta del sol19:11
Horas de luz12h 43m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 11 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:28 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 12h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 11 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 14 - 32 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sureste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Sureste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Sureste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Sureste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sureste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sureste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Sureste 12 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Este 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sureste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Sureste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sureste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Este 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sureste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 17° 17° Sureste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
21:00 16° 16° Sureste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sureste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Sureste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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