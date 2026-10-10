ANSES interrumpe el calendario de pagos por el feriado y confirmó cuándo se retomarán los depósitos

Pagos de octubre de ANSES. Foto: ANSES.

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá una interrupción durante octubre por el feriado nacional del lunes 12. Debido a la suspensión de la actividad bancaria y de la atención en las oficinas del organismo, los beneficiarios que tenían previsto cobrar después de esa fecha deberán esperar hasta la reanudación del cronograma.

Los pagos comenzaron el jueves 8 de octubre para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0. El viernes 9 continuaron las acreditaciones para quienes tenían documento finalizado en 1.

La actividad se retomará el martes 13 de octubre, cuando ANSES continuará con los depósitos pendientes de acuerdo con la terminación del documento.

Pagos de octubre de ANSES. Foto: ANSES

¿Quiénes cobran después del feriado de octubre?

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo recibirán sus haberes según el siguiente calendario:

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

El calendario de las Pensiones No Contributivas (PNC) también se reanudará después del feriado. Las fechas previstas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también tendrán pagos antes y después del feriado.

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Por su parte, las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre. Las Asignaciones Familiares de PNC se pagarán del 8 de octubre al 10 de noviembre, sin distinción por documento.

ANSES, cobros de octubre 2026. Foto: ANSES

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre

En octubre, las prestaciones de ANSES aumentarán un 1,66%. Además, quienes cumplan con los requisitos recibirán un bono extraordinario de $70.000.

Los principales montos serán:

Jubilación mínima: $435.748,51; con bono, $505.748,51.

PUAM: $348.598,81; con bono, $418.598,81.

PNC por Invalidez y Vejez: $305.023,96; con bono, $375.023,96.

Pensión para madres de siete hijos: $435.748,51; con bono, $505.748,51.

La actualización mensual se calcula en función de la inflación registrada dos meses antes, según el mecanismo de movilidad vigente. Para consultar fechas de cobro y otros detalles, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES.