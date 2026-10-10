Fernando Espinoza fue reelegido al frente de la FAM y reclamó a Milei un cambio de rumbo económico

El intendente de La Matanza fue reelegido al frente de la FAM. Foto: FAM

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue reelegido como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) durante una asamblea en la Ciudad de Buenos Aires, donde jefes comunales de todo el país reclamaron al presidente Javier Milei una modificación urgente de la política económica. En el encuentro, más de 500 intendentes aprobaron un documento que advierte sobre las consecuencias de las medidas nacionales en las economías regionales, el empleo, la salud y la educación.

“Según las últimas encuestas, el 70% de las argentinas y argentinos pide un cambio de rumbo económico”, sostuvo Espinoza. Además, cuestionó el impacto del modelo económico sobre la producción: “Este modelo económico está quebrando las economías regionales, a nuestros productores rurales y agropecuarios”, afirmó.

El titular de la FAM también alertó sobre la situación laboral y el deterioro de los ingresos. “Todos los días cierra una fábrica en Argentina, dejando 1000 ocupados en la calle”, expresó. En otro tramo de sus declaraciones, apuntó contra las dificultades que atraviesan los adultos mayores: “Nuestros jubilados tienen que elegir entre comprar el medicamento que necesitan o comer”.

El jefe comunal de La Matanza afirmó que el 70% de la población pide un cambio de rumbo. Foto: FAM

El documento aprobado por los intendentes también reclama la restitución de los fondos educativos, la reactivación de la obra pública y una mayor inversión en salud, educación, seguridad y discapacidad. La entidad advirtió, además, sobre la pérdida de recursos para provincias y municipios, la caída del consumo y el aumento de las demandas sociales que deben atender los gobiernos locales.

“Más de seis millones de argentinas y argentinos están endeudadas, miles de familias endeudadas”, señaló Espinoza. Finalmente, planteó que la federación debe contribuir a construir una alternativa política: “En la FAM tenemos la tarea de mantener encendida la llama de la esperanza y construir una alternativa amplia y superadora para una nueva Argentina”. Además, los intendentes reiteraron el pedido de una reunión urgente con Milei.