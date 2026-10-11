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Evolución del clima en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 11 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
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El pronóstico para Santiago del Estero este 11 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 13°. Con vientos de 13 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Este 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Sureste 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Este 8 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:44
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 38m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 11 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:44 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 11 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sureste 7 - 11 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Este 7 - 9 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Sur 5 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Sur 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Sur 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sur 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Sureste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Este 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Noreste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Noreste 9 - 29 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Noreste 7 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Este 7 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Este 7 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 20° 20° Este 7 - 20 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Sureste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sureste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Sureste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
20:00 17° 17° Este 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Este 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Este 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Sureste 8 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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