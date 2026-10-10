Donald Trump volvió a cuestionar la entrega del Nobel de la Paz a Navi Pillay: “No sé qué hizo esta mujer”

Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump alardeó de sus logros en la política internacional y calificó de “increíble” que ni él ni Estados Unidos recibieran el Premio Nobel de la Paz, otorgado a Navi Pillay, jueza con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

“Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2, logré recuperar a todos los rehenes israelíes -incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos-, conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares”, comenzó el republicano en Truth Social.

“Gané una guerra en Venezuela y capturé al violento dictador que gobernaba ese país con tanta crueldad, e impedí que el principal Estado patrocinador del terrorismo, la República Islámica de Irán, obtuviera un arma nuclear... ¡Y mucho más! Sin embargo, a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡Increíble!”, sigue el mensaje.

Horas después de que se anunciara el galardón, el republicano aseguró en Nueva York que se le concedió el Nobel de la Paz “a una persona de la que nunca había oído hablar”.

Navi Pillay Foto: REUTERS

Trump definió a la ex jueza y cocreadora de la Corte Penal Internacional como una persona progresista “que trabaja en las Naciones Unidas” y afirmó que el premio “ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y, en realidad, enemigos de la civilización”.

Sus comentarios llegaron poco después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones a la CPI a raíz del premio concedido a Pillay, quien formó parte de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, y que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.

Navi Pillay Foto: REUTERS

La CPI también abrió investigaciones sobre el rol del ejército estadounidense en lugares como Afganistán y emitido órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber ratificado el estatuto de Roma, y el Gobierno de Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.