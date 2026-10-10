comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Donald Trump volvió a cuestionar la entrega del Nobel de la Paz a Navi Pillay: “No sé qué hizo esta mujer”

El presidente de Estados Unidos calificó de “increíble” que ni él ni su país recibieran el galardón entregado por el comité noruego.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Donald Trump alardeó de sus logros en la política internacional y calificó de “increíble” que ni él ni Estados Unidos recibieran el Premio Nobel de la Paz, otorgado a Navi Pillay, jueza con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

“Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2, logré recuperar a todos los rehenes israelíes -incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos-, conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares”, comenzó el republicano en Truth Social.

“Gané una guerra en Venezuela y capturé al violento dictador que gobernaba ese país con tanta crueldad, e impedí que el principal Estado patrocinador del terrorismo, la República Islámica de Irán, obtuviera un arma nuclear... ¡Y mucho más! Sin embargo, a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡Increíble!”, sigue el mensaje.

Horas después de que se anunciara el galardón, el republicano aseguró en Nueva York que se le concedió el Nobel de la Paz “a una persona de la que nunca había oído hablar”.

Contenido Recomendado

La reacción de Donald Trump tras el Nobel de la Paz para Navi Pillay:anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional para desfinanciarla

Donald Trump.

Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026

Premio Nobel de la Paz
Premio Nobel de la Paz
Navi Pillay Foto: REUTERS

Trump definió a la ex jueza y cocreadora de la Corte Penal Internacional como una persona progresista “que trabaja en las Naciones Unidas” y afirmó que el premio “ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y, en realidad, enemigos de la civilización”.

Sus comentarios llegaron poco después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones a la CPI a raíz del premio concedido a Pillay, quien formó parte de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, y que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.

Premio Nobel de la Paz
Navi Pillay Foto: REUTERS

La CPI también abrió investigaciones sobre el rol del ejército estadounidense en lugares como Afganistán y emitido órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber ratificado el estatuto de Roma, y el Gobierno de Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.

Premio Nobel de la PazDonald TrumpPremios Nobel
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

    Megaobra en Sudamérica: el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

  2. Impresionantes imágenes del tornado que azotó Sicilia, Italia:autos volcados, heridos y una escuela dañada

    Impresionantes imágenes del tornado que azotó Sicilia, Italia: autos volcados, heridos y una escuela dañada

  3. Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:como es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

    Sus alas son diferentes y no tiene ventanas: como es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

  4. Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

    Rumbo a las Malvinas: qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

  5. Tensión al límite entre Argentina y Chile:un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto

    Tensión al límite entre Argentina y Chile: un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Presupuesto 2027:el Gobierno duda de su tratamiento y podría prorrogar las sesiones ordinarias

Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”.

Argentina construirá un estratégico muelle militar en Ushuaia:inversión millonaria y fecha de inicio

Argentina prepara una renovación militar:tres submarinos, nuevos fusiles y una base estratégica en Ushuaia

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

Economía

ANSES:cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Internacionales

Donald Trump volvió a cuestionar la entrega del Nobel de la Paz a Navi Pillay:“No sé qué hizo esta mujer”

Donald Trump.

Tiene 45 años, se llama Hitler Mussolini y ganó unas elecciones en Perú como candidato de izquierda

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:como es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

Megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia