comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 11 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará calima con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Santa Cruz este 11 de octubre de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 25 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 20 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 23 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con calima con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 25 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:42
Puesta del sol20:06
Horas de luz13h 24m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 11 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica calima con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:42 y se pone a las 20:06, dando aproximadamente 13h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica calima con cielo cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 11 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 25 - 41 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 15 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 9 - 18 km/h 0% Calima con cielo cubierto
03:00 Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Noreste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noreste 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noreste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Noreste 22 - 40 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noreste 22 - 40 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Noreste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noreste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 17 - 33 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Noreste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Noreste 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Noreste 23 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Noreste 24 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° Noreste 25 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. El Niño se intensifica y enciende las alarmas en Argentina:qué zonas esperan más lluvias y cuáles son los riesgos para los próximos meses

    El Niño se intensifica y enciende las alarmas en Argentina: qué zonas esperan más lluvias y cuáles son los riesgos para los próximos meses

  2. Fin de semana largo en el AMBA:cuándo terminan las lluvias y qué día será el mejor para hacer planes

    Fin de semana largo en el AMBA: cuándo terminan las lluvias y qué día será el mejor para hacer planes

  3. Videos impactantes del temporal en Buenos Aires:lluvia fuerte, calles inundadas y caos en la Ciudad

    Videos impactantes del temporal en Buenos Aires: lluvia fuerte, calles inundadas y caos en la Ciudad

  4. Qué día del fin de semana aparecerán las tormentas en Buenos Aires, según el SMN

    Qué día del fin de semana aparecerán las tormentas en Buenos Aires, según el SMN

  5. El mal tiempo no da tregua:hay alerta naranja por tormentas, caída de granizo y ráfagas intensas en el AMBA este miércoles

    El mal tiempo no da tregua: hay alerta naranja por tormentas, caída de granizo y ráfagas intensas en el AMBA este miércoles
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno volvió a pedir que la Fórmula 1 regrese a la Argentina:el trasfondo de la reunión entre Quirno y Domenicali

Pablo Quirno se reunió con Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1

Fernando Espinoza fue reelegido al frente de la FAM y reclamó a Milei un cambio de rumbo económico

El Gobierno avanza con Estados Unidos para reemplazar tecnología china en las redes estatales:de qué se trata el proyecto

AySA, Intercargo y Belgrano Cargas:cómo sigue el plan de privatizaciones del Gobierno

Economía

La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó desde que asumió Milei:el reporte oficial

Aumenta la cantidad de empresas cerradas en Argentina.

Información sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

ANSES interrumpe el calendario de pagos por el feriado y confirmó cuándo se retomarán los depósitos

ANSES:cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

Internacionales

Ucrania atacó una terminal petrolera rusa pese al acuerdo entre Trump y Putin

Ucrania atacó una terminal petrolera rusa tras el anuncio de Trump sobre el diésel

India:cortaron internet y cerraron estaciones de subte por una protesta juvenil

Se buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias y aprender sobre bioconstrucción en Brasil:ofrecen alojamiento, 3 comidas y excursiones gratis

Donald Trump volvió a cuestionar la entrega del Nobel de la Paz a Navi Pillay:“No sé qué hizo esta mujer”