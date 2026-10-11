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Evolución del clima en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 11 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 11 de octubre de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 11 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 9 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 11 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:33
Puesta del sol20:07
Horas de luz13h 34m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 11 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:33 y se pone a las 20:07, dando aproximadamente 13h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 11 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 11 - 31 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 11 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 10 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 10 - 31 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 10 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Norte 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Norte 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Norte 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Norte 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Norte 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Norte 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Norte 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Norte 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Norte 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Norte 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Norte 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 11 - 27 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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