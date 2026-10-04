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Evolución del clima en San Juan: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo nubes y claros, el clima en San Juan promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Noreste 4 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 3 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 13 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 26°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:08
Puesta del sol19:38
Horas de luz12h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:08 y se pone a las 19:38, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 13 - 32 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Sur 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Sur 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Sur 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Sureste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Noreste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sur 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Sur 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 17° Sureste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 19° Sureste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Sur 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 24° Sureste 9 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 24° Sureste 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Sureste 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 25° Este 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 25° 25° Este 4 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 25° 25° Noreste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 25° Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Noreste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 24° Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Norte 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Sur 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Sureste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Este 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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