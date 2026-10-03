¿Cómo estará el clima hoy en San Luis? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 3 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 29 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:59
|Puesta del sol
|19:29
|Horas de luz
|12h 30m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|49%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 06:59 y se pone a las 19:29, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 29 - 58 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Sur 9 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|12°
|12°
|Sureste 20 - 41 km/h
|30% 0.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|12°
|12°
|Sureste 19 - 41 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|12°
|12°
|Sureste 16 - 35 km/h
|60% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|12°
|12°
|Este 21 - 38 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|12°
|12°
|Este 14 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|12°
|12°
|Este 18 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|13°
|13°
|Este 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|14°
|14°
|Este 28 - 53 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|15°
|15°
|Este 29 - 58 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|17°
|Este 27 - 58 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|19°
|19°
|Este 28 - 56 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Este 25 - 56 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|20°
|20°
|Este 20 - 51 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Este 17 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|22°
|22°
|Este 14 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|21°
|21°
|Este 15 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|20°
|20°
|Este 22 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|19°
|19°
|Este 23 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|17°
|17°
|Este 24 - 44 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|16°
|16°
|Este 28 - 51 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|15°
|15°
|Este 28 - 52 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|15°
|15°
|Este 28 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|14°
|14°
|Este 23 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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