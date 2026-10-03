¿Cómo estará el clima hoy en San Luis? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 29 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.