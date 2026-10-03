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¿Cómo estará el clima hoy en San Luis? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.4 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 28 - 53 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Este 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Este 28 - 52 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 29 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:59
Puesta del sol19:29
Horas de luz12h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 06:59 y se pone a las 19:29, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 29 - 58 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Sureste 20 - 41 km/h 30% 0.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Sureste 19 - 41 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Sureste 16 - 35 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Este 21 - 38 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Este 14 - 39 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Este 18 - 32 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Este 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Este 28 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Este 29 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Este 27 - 58 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Este 28 - 56 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Este 25 - 56 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Este 20 - 51 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Este 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Este 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Este 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Este 22 - 42 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Este 23 - 46 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Este 24 - 44 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Este 28 - 51 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Este 28 - 52 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 28 - 51 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Este 23 - 50 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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