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¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 5 - 21 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 5 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Cubierto
Viento
Este 2 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 20 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:53
Puesta del sol19:52
Horas de luz12h 59m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:53 y se pone a las 19:52, dando aproximadamente 12h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 20 - 35 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 20 - 30 km/h 0% Cubierto
02:00 Noreste 19 - 32 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 10 - 34 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noreste 9 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noreste 6 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 3 - 25 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 2 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 3 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 5 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noreste 5 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noreste 6 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 7 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 Noreste 7 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 Noreste 6 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 Noreste 6 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 Noreste 5 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Noreste 5 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Noreste 5 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noreste 5 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 Noreste 3 - 18 km/h 0% Cubierto
21:00 Noreste 2 - 16 km/h 0% Cubierto
22:00 Este 2 - 14 km/h 0% Cubierto
23:00 Este 2 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 1 - 11 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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