¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 3 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Tucumán se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 19 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:57
|Puesta del sol
|19:22
|Horas de luz
|12h 25m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|49%
Radar meteorológico – Tucumán
¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?
Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?
El sol sale hoy en Tucumán a las 06:57 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 25m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tucumán?
El pronóstico para hoy en Tucumán indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?
Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 19 - 46 km/h.
Ubicación de Tucumán
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Oeste 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|16°
|16°
|Oeste 6 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|15°
|15°
|Norte 4 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|14°
|14°
|Noroeste 3 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Norte 5 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|14°
|14°
|Oeste 3 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|14°
|14°
|Noroeste 3 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|15°
|15°
|Noroeste 2 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|18°
|18°
|Sureste 0 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|20°
|20°
|Sur 5 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|21°
|21°
|Suroeste 6 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|23°
|25°
|Suroeste 11 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|25°
|26°
|Suroeste 10 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|27°
|27°
|Suroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|28°
|27°
|Suroeste 19 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|28°
|27°
|Suroeste 14 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|27°
|27°
|Sur 11 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|26°
|26°
|Sur 4 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|24°
|25°
|Norte 1 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|22°
|22°
|Noroeste 1 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|20°
|20°
|Este 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|19°
|19°
|Norte 6 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|18°
|18°
|Noroeste 4 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Norte 2 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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Tucumán