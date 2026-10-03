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¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Sureste 0 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Sur 11 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Norte 6 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 19 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 28°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 06:57 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 19 - 46 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Oeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Norte 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Norte 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Oeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Sureste 0 - 10 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Sur 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Suroeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Suroeste 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Suroeste 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 27° 27° Suroeste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 27° Suroeste 19 - 43 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 27° Suroeste 14 - 45 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 27° Sur 11 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 26° Sur 4 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Norte 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 22° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Este 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Norte 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Norte 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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