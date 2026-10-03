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¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Este 23 - 39 km/h
Lluvia
80% 0.3 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 24 - 43 km/h
Lluvia
50% 0.1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 12 - 27 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 26 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:00
Puesta del sol19:52
Horas de luz12h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:00 y se pone a las 19:52, dando aproximadamente 12h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 26 - 46 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 15 - 33 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Este 20 - 32 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Este 18 - 31 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Este 17 - 29 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Este 16 - 27 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Este 16 - 26 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Este 18 - 28 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Este 21 - 34 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Este 23 - 39 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Este 25 - 41 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Este 26 - 44 km/h 0% Cubierto
12:00 Este 26 - 46 km/h 0% Cubierto
13:00 Este 26 - 45 km/h 0% Cubierto
14:00 Este 26 - 44 km/h 0% Cubierto
15:00 Este 26 - 44 km/h 0% Cubierto
16:00 Sureste 25 - 44 km/h 0% Cubierto
17:00 Sureste 24 - 43 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sureste 23 - 41 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sureste 21 - 40 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sur 19 - 35 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sur 17 - 32 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sur 12 - 27 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sur 9 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 Sureste 7 - 15 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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