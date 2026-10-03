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¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (8.4 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Noreste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sureste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Sur 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 20 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 21°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:37
Puesta del sol19:06
Horas de luz12h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:37 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 12h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 8.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 20 - 39 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noreste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Noreste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Noreste 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Noreste 14 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Norte 14 - 27 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Noreste 16 - 28 km/h 30% 4.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Noreste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Norte 12 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Noreste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Suroeste 6 - 25 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sur 8 - 35 km/h 80% 2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Este 10 - 30 km/h 70% 1.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Este 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Este 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sur 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sur 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sureste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Sureste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sur 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Sur 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sur 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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