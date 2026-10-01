Un tormentón abre la Peregrinación a Luján: a qué hora se esperan chaparrones y cuándo mejora el tiempo

Miles de fieles recorrerán cerca de 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica de Luján. Foto: NA

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026 bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Miles de peregrinos recorrerán cerca de 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica, por lo que

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la partida podría estar acompañada por tormentas aisladas y bajas temperaturas, aunque las condiciones tenderían a mejorar durante el sábado. Para el domingo se espera tiempo más estable en Luján, sin lluvias y con una mañana fría para la llegada de los fieles.

Pronóstico de Luján: cómo estará el clima durante la Peregrinación y la llegada a la Basílica

La Peregrinación a Luján 2026 comenzará con condiciones inestables durante el sábado 3 de octubre. Se esperan tormentas aisladas y chaparrones en distintos momentos del recorrido, con temperaturas frescas y una máxima cercana a los 19 °C, por lo que será necesario llevar protección para la lluvia.

Las condiciones serán más favorables durante la madrugada y la mañana del domingo, cuando miles de peregrinos comiencen a llegar a la Basílica Nuestra Señora de Luján. El pronóstico anticipa cielo algo a parcialmente nublado, 0% de probabilidad de lluvia y una temperatura mínima de aproximadamente 8 °C.

Imagen ilustrativa. El pronóstico anticipa tormentas aisladas y chaparrones durante el sábado, por lo que los peregrinos deberán llevar protección impermeable. Foto: Unsplash

La misa central, prevista para las 7, se desarrollaría sin precipitaciones, aunque con un ambiente frío y viento leve del noroeste. Durante la tarde, la máxima alcanzará los 19 °C y el viento rotará al sudeste, dentro de un escenario estable y mucho más agradable que el esperado para la salida desde Liniers.

Quienes lleguen durante la madrugada deberán conservar una campera seca a mano. Después de caminar durante varias horas, detenerse con ropa húmeda y una temperatura cercana a los 8 °C puede resultar incómodo, incluso si ya no llueve.

Clima en Liniers: cómo estará el tiempo durante la salida de la Peregrinación a Luján

La salida oficial desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, está prevista para las 10 del sábado. Para ese momento, el pronóstico contempla un ambiente fresco, con una mínima de 11 °C, tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, y la posibilidad de que la inestabilidad todavía esté presente al comenzar la caminata.

Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar los 19 °C, aunque se mantienen posibilidades de chaparrones y abundante nubosidad. Como la lluvia podría aparecer de manera intermitente, será conveniente salir con piloto o poncho impermeable y evitar paraguas grandes, que pueden resultar incómodos durante una caminata multitudinaria.

Miles de fieles recorrerán cerca de 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica de Luján. Foto: santuariodelujan.org

Cómo estará el clima desde Liniers hasta Luján

El recorrido de aproximadamente 60 kilómetros atravesará Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de llegar a Luján. Debido a la extensión del trayecto, las condiciones pueden variar según la hora y la localidad en la que se encuentre cada peregrino.

En Morón podría continuar la inestabilidad cerca del mediodía. Hacia Merlo, durante la tarde, predominaría el cielo cubierto pero con menor posibilidad de precipitaciones. Para el tramo de General Rodríguez, durante la tarde y la noche, se prevé abundante nubosidad y una chance baja de lluvia, cercana al 10%.

El panorama general muestra una caminata que comenzaría con riesgo de tormentas y luego atravesaría una mejora gradual. De todos modos, las precipitaciones aisladas pueden variar rápidamente entre localidades cercanas, por lo que conviene consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) antes de salir y durante el trayecto.

Qué llevar si llueve durante la Peregrinación a Luján

Ante el pronóstico de tormentas aisladas y chaparrones, recomiendan llevar:

Piloto o poncho impermeable , preferentemente liviano y fácil de guardar.

Campera de abrigo , especialmente para la madrugada del domingo.

Zapatillas cómodas y previamente amoldadas , nunca calzado nuevo.

Medias de repuesto , guardadas en una bolsa impermeable.

Bolsas resistentes para proteger la mochila, el teléfono y la ropa seca.

Botella reutilizable para recargar agua en los puestos de hidratación.

Alimentos livianos , como frutas, barras de cereal o frutos secos.

DNI y credencial médica , protegidos del agua.

Cinta hipoalergénica o apósitos para prevenir y cubrir ampollas.

Teléfono cargado y batería portátil, si fuera posible.

También conviene vestirse en capas, porque la temperatura subirá durante la tarde y volverá a descender por la noche. Más que cargar demasiado peso, lo ideal es llevar una mochila pequeña con abrigo seco, protección impermeable y los elementos esenciales para completar el recorrido.