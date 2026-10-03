¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 23 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.

Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.