comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 31°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 31° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
22°
Viento
Este 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
30°
Viento
Sur 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 23 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 31°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:53
Puesta del sol19:18
Horas de luz12h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:53 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 12h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 23 - 49 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Norte 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 21° 21° Norte 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
03:00 21° 21° Noreste 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 20° 20° Noreste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 19° 19° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 19° 19° Noreste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Sureste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 19° 19° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 22° 22° Este 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 24° 25° Sureste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 26° 27° Norte 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 27° 27° Noroeste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 28° 29° Oeste 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 29° 30° Suroeste 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 29° 29° Sur 12 - 32 km/h 0% Tormenta seca con cielo parcialmente nuboso
16:00 29° 29° Sureste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 30° 29° Sur 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 27° 27° Sureste 23 - 43 km/h 0% Tormenta seca con cielo parcialmente nuboso
19:00 24° 26° Sureste 17 - 49 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 22° 24° Sureste 13 - 33 km/h 0% Cielo despejado
21:00 21° 21° Sur 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Sur 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 20° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Sureste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. La Peregrinación a Luján arranca con tormentas y lluvias aisladas:a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

    La Peregrinación a Luján arranca con tormentas y lluvias aisladas: a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

  2. Tormentón y cambio brusco en el AMBA:a qué hora llega la lluvia y cómo afectará a la Peregrinación a Luján

    Tormentón y cambio brusco en el AMBA: a qué hora llega la lluvia y cómo afectará a la Peregrinación a Luján

  3. Advierten que El Niño gana una intensidad histórica:cuánto durará y qué zonas de Argentina están bajo amenaza de lluvias extremas

    Advierten que El Niño gana una intensidad histórica: cuánto durará y qué zonas de Argentina están bajo amenaza de lluvias extremas
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Coloquio de IDEA:empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Coloquio de IDEA: empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Cambios en el Ministerio de Capital Humano:Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa y ya tiene reemplazante

Fernando Gray anunció la exención impositiva total para mayores de 75 años

Karina Milei encabezó una ronda de negocios en Francia para ampliar el mercado exportador de langostinos y vieiras

Economía

Quiebre de Pandanés:qué pasó con la reconocida panadería que acaba de cerrar todos sus locales

Quiebre de Pandanés: qué pasó con la reconocida panadería que acaba de cerrar todos sus locales

DNU 70/2023 del Gobierno:qué puede pasar si Diputados lo rechaza y qué leyes volverían a regir

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

Plazo fijo hoy en octubre de 2026:cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

Política

Impactantes imágenes de las inundaciones en Tailandia:el agua llegó al aeropuerto de Bangkok

Impactantes imágenes de las inundaciones en Tailandia: el agua llegó al aeropuerto de Bangkok

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años

Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil:está inspirada en la urna electrónica y no tiene género ni voz

Revés para Pedro Sánchez en España:el Congreso rechazó los decretos sobre vivienda y el Gobierno evalúa adelantar las elecciones