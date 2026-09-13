Frío extremo y aire polar en Buenos Aires: cuándo vuelven las temperaturas agradables según el Servicio Meteorológico Nacional

El pulso frío que dominó la Ciudad de Buenos Aires durante este fin de semana —con mínimas de entre 6 °C y 11 °C y máximas que en algunos días no superaron los 12 °C— se mantendrá sobre el AMBA durante este domingo, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y distintos servicios privados.
La persistencia de viento del sudeste, ráfagas de hasta 50 km/h y la presencia de una leve Sudestada explicaron el descenso térmico y las jornadas grises que marcaron el tramo final de la semana.
Cómo seguirá el clima según el SMN
Para este domingo, el SMN prevé que continúe el ambiente frío, con una mínima de 6 °C y una máxima de 13 °C, sin lluvias y con cielo parcialmente nublado. Será el último día con marcas invernales antes de un cambio más notorio en el patrón térmico.
A partir del lunes comenzará un ascenso progresivo de temperatura. Las previsiones indican condiciones estables, sin precipitaciones y máximas que treparán a 16 °C, con viento del norte favoreciendo el repunte térmico.
El martes se espera una continuidad del ascenso, con valores entre 8 °C y 19 °C, aunque con una rotación temporaria del viento al sur que podría generar un leve descenso el miércoles, cuando se proyectan 6 °C a 16 °C.
El tramo más templado llegará hacia el jueves y viernes, con máximas previstas de 23 °C y 25 °C, respectivamente, bajo un escenario de mayor estabilidad y predominio del sol. De esta manera, el frío que marcó la semana quedará atrás y dará paso a un período más acorde a la transición hacia la primavera.