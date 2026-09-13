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Frío extremo y aire polar en Buenos Aires: cuándo vuelven las temperaturas agradables según el Servicio Meteorológico Nacional

La persistencia de viento del sudeste, ráfagas de hasta 50 km/h y la presencia de una leve Sudestada explicaron el descenso térmico y las jornadas grises que marcaron el tramo final de la semana. Qué dice el pronóstico extendido.

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Frío en Buenos Aires.
Frío en Buenos Aires. Foto: NA
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El pulso frío que dominó la Ciudad de Buenos Aires durante este fin de semana —con mínimas de entre 6 °C y 11 °C y máximas que en algunos días no superaron los 12 °C— se mantendrá sobre el AMBA durante este domingo, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y distintos servicios privados.

La persistencia de viento del sudeste, ráfagas de hasta 50 km/h y la presencia de una leve Sudestada explicaron el descenso térmico y las jornadas grises que marcaron el tramo final de la semana.

Frío extremo en Bueno Aires. Foto: NA

Cómo seguirá el clima según el SMN

Para este domingo, el SMN prevé que continúe el ambiente frío, con una mínima de 6 °C y una máxima de 13 °C, sin lluvias y con cielo parcialmente nublado. Será el último día con marcas invernales antes de un cambio más notorio en el patrón térmico.

A partir del lunes comenzará un ascenso progresivo de temperatura. Las previsiones indican condiciones estables, sin precipitaciones y máximas que treparán a 16 °C, con viento del norte favoreciendo el repunte térmico.

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El martes se espera una continuidad del ascenso, con valores entre 8 °C y 19 °C, aunque con una rotación temporaria del viento al sur que podría generar un leve descenso el miércoles, cuando se proyectan 6 °C a 16 °C.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

El tramo más templado llegará hacia el jueves y viernes, con máximas previstas de 23 °C y 25 °C, respectivamente, bajo un escenario de mayor estabilidad y predominio del sol. De esta manera, el frío que marcó la semana quedará atrás y dará paso a un período más acorde a la transición hacia la primavera.

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