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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar este 26 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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El pronóstico para Santa Cruz este 26 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 34 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Oeste 26 - 52 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 23 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 34 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:45
Puesta del sol17:34
Horas de luz7h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:45 y se pone a las 17:34, dando aproximadamente 7h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 34 - 58 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 11 - 34 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 19 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 19 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 22 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 22 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 22 - 36 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 20 - 36 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 19 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 28 - 42 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 33 - 54 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 34 - 58 km/h 0% Soleado
16:00 Oeste 32 - 56 km/h 0% Soleado
17:00 Oeste 26 - 52 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 25 - 43 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 25 - 42 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 23 - 41 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 23 - 38 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 23 - 38 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 23 - 39 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 23 - 38 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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