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Ante la inminente salida de Manuel Adorni, el lunes asumiría Diego Santilli como jefe de Gabinete

Adorni se había convertido en jefe de Gabinete en noviembre de 2025 tras la renuncia de Guillermo Francos y luego de haberse desempeñado como vocero presidencial.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El actual ministro del Interior asumiría como jefe de Gabinete en lugar de Adorni.
El actual ministro del Interior asumiría como jefe de Gabinete en lugar de Adorni. Foto: Wikipedia
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Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, Manuel Adorni dejaría de ser el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei y frente a su inminente salida, se baraja un nombre clave dentro de la mesa política. Se trata de Diego Santilli, actualmente a cargo del Ministerio del Interior, quien asumiría el lunes 29 de junio.

En las últimas horas, los rumores en los pasillos de la Casa Rosada sobre una inminente salida de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete adquirieron una fuerte velocidad. La hipótesis cobró fuerza al surgir directamente de funcionarios y asesores gubernamentales en un contexto marcado por la investigación judicial en su contra.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

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27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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