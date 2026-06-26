Ante la inminente salida de Manuel Adorni, el lunes asumiría Diego Santilli como jefe de Gabinete

El actual ministro del Interior asumiría como jefe de Gabinete en lugar de Adorni. Foto: Wikipedia

Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, Manuel Adorni dejaría de ser el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei y frente a su inminente salida, se baraja un nombre clave dentro de la mesa política. Se trata de Diego Santilli, actualmente a cargo del Ministerio del Interior, quien asumiría el lunes 29 de junio.

En las últimas horas, los rumores en los pasillos de la Casa Rosada sobre una inminente salida de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete adquirieron una fuerte velocidad. La hipótesis cobró fuerza al surgir directamente de funcionarios y asesores gubernamentales en un contexto marcado por la investigación judicial en su contra.

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