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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto San Julián, Santa Cruz
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 27 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 29 - 49 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noroeste 15 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 21 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 34 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:45
Puesta del sol17:35
Horas de luz7h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 27 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:45 y se pone a las 17:35, dando aproximadamente 7h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 27 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 34 - 57 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 24 - 40 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 22 - 39 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 22 - 37 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 23 - 38 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 26 - 42 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 34 - 55 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 31 - 56 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 30 - 50 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 29 - 49 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 28 - 47 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noroeste 26 - 44 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 24 - 46 km/h 0% Soleado
15:00 Oeste 20 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 Oeste 16 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 Noroeste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 22 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 22 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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