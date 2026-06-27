Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 27 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 8° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 0° para este 27 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 8°.
Viento: 34 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 2°.
Mañana se esperan 6° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 9°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|09:45
|Puesta del sol
|17:35
|Horas de luz
|7h 50m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?
Para este 27 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 0° y una máxima de 8°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:45 y se pone a las 17:35, dando aproximadamente 7h 50m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 27 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 34 - 57 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|1°
|1°
|Oeste 24 - 40 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|1°
|1°
|Oeste 22 - 39 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|1°
|1°
|Oeste 22 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|1°
|1°
|Oeste 23 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|1°
|1°
|Oeste 26 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|2°
|2°
|Oeste 34 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|3°
|3°
|Oeste 31 - 56 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|3°
|3°
|Oeste 30 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|3°
|3°
|Noroeste 29 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|3°
|3°
|Noroeste 28 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|3°
|3°
|Noroeste 27 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|4°
|0°
|Noroeste 26 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|6°
|2°
|Oeste 28 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|7°
|4°
|Oeste 24 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|7°
|4°
|Oeste 20 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|7°
|4°
|Oeste 16 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|5°
|2°
|Noroeste 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|3°
|0°
|Norte 15 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|2°
|2°
|Norte 15 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|2°
|2°
|Norte 18 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|2°
|2°
|Norte 18 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|2°
|2°
|Norte 21 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|2°
|2°
|Norte 22 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|2°
|2°
|Norte 22 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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