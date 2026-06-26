Buenos Aires sigue helada y crece la chance de lluvias: qué día cambia el tiempo

¿Llueve en Buenos Aires? Foto: NA

La semana avanza con un patrón bien invernal en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano: aire frío, mañanas muy crudas y una sensación térmica baja incluso cuando aparece algo de sol. Sin embargo, el foco ya no está solo en las temperaturas. En las últimas horas, distintos pronósticos empezaron a mostrar un posible cambio para el cierre del fin de semana, con la chance de que la lluvia vuelva a aparecer en el AMBA después de varios días mayormente estables.

Qué pasa con el tiempo en Buenos Aires en las próximas horas

En el corto plazo, el escenario sigue dominado por el frío. De acuerdo con reportes que toman como referencia al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes se perfila como una jornada muy fresca, con mínimas muy bajas, presencia de neblinas en las primeras horas y mejora de las condiciones hacia la tarde. La buena noticia para quienes tienen actividades al aire libre es que, por ahora, no hay una señal fuerte de precipitaciones inmediatas para el inicio del fin de semana.

Pronóstico extendido Foto: SMN

El sábado, en tanto, se movería dentro de la misma lógica: ambiente frío por la mañana, algo más tolerable con el correr del día y cielo entre parcial y mayormente nublado según el modelo que se consulte. En otras palabras, no se espera una recuperación térmica contundente, pero sí una pausa respecto del tramo más duro de aire polar que afectó a la región en estas jornadas.

Cuándo podrían volver las lluvias al AMBA

Acá aparece el punto más interesante del pronóstico. Mientras el SMN viene sosteniendo un panorama relativamente estable para el fin de semana, otros seguimientos meteorológicos ya empezaron a marcar una ventana de inestabilidad para el domingo 28 de junio. En particular, algunas proyecciones privadas ubican probabilidades de lluvias débiles o chaparrones aislados durante el día, sobre todo en la franja diurna.

Esa diferencia entre fuentes no es rara en meteorología, sobre todo cuando se analiza el ingreso de humedad o el desplazamiento de sistemas de baja presión con varios días de anticipación. Por eso, más que hablar de una lluvia confirmada, hoy el escenario más prudente es este: el pronóstico oficial todavía no muestra un evento contundente, pero otros modelos ya sugieren que el domingo podría quebrar la estabilidad y traer un episodio breve de precipitaciones.

Para quienes necesitan organizar traslados, actividades al aire libre o salidas familiares, la recomendación es sencilla: viernes y sábado aparecen como los días más firmes, mientras que el domingo merece un seguimiento más cercano, porque es el tramo donde se concentra la incertidumbre atmosférica.

Qué pasará con el frío aunque regrese la lluvia

Si finalmente se concreta esa inestabilidad, eso no significa que llegue un alivio térmico importante. Al contrario: la tendencia general muestra que el AMBA seguirá bajo una masa de aire frío, con máximas moderadas y mañanas de abrigo fuerte. Algunos pronósticos incluso extienden esa persistencia del frío hacia el arranque de la semana próxima, con una recuperación muy limitada y sin un cambio rotundo de circulación.

Frío polar en Buenos Aires. Foto: NA

Dicho de forma simple: puede volver la lluvia, pero el frío no se va. Esa combinación es la que explica por qué el cierre de junio se perfila tan sensible en términos de confort térmico. Aun con variaciones entre modelos, el mensaje de fondo es coincidente: el invierno se hace sentir y las oscilaciones del tiempo no alcanzan para hablar de una mejora sostenida.

Por qué el domingo se lleva toda la atención

Cuando hay varios días seguidos con estabilidad, una pequeña chance de lluvia suele pasar desapercibida. Pero en este caso el dato importa porque aparece en medio de una secuencia de frío intenso y circulación atmosférica cambiante, algo que puede modificar la percepción del clima en pocas horas. Un domingo con lloviznas o chaparrones débiles, combinado con baja temperatura y viento, puede sentirse mucho más hostil que una jornada simplemente nublada.

Por eso, el panorama actualizado para Buenos Aires deja una conclusión clara: el short term sigue dominado por el frío, el fin de semana no arranca con lluvias confirmadas, pero el domingo asoma como el día con más chances de un cambio. No es una señal para alarmarse, sí para estar atentos a la actualización de las próximas horas. En invierno, esas diferencias entre “cielo cubierto” y “lluvia débil” pueden definir desde un viaje corto hasta todo un plan del fin de semana.