El frío y las tormentas se instalan en Buenos Aires: cuándo llueve y cómo estará el clima en la semana

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores entrará en una fase más invernal durante esta semana, con un combo de frío persistente y lluvias aisladas. Después de un arranque marcado por el aire frío y cielos variables, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra que la inestabilidad volverá a aparecer y las temperaturas seguirán moviéndose dentro de un rango fresco, con mínimas bajas y máximas contenidas.

En ese contexto, una de las principales preguntas es cuándo llueve en el AMBA y cómo seguirá el clima después del cambio. Los datos del SMN permiten ver una semana con evolución bien definida: primero, jornadas frías y relativamente estables; luego, un repunte de nubosidad con precipitaciones ; y finalmente, un cierre que mantendría el ambiente fresco, sin un gran alivio térmico.

Cuándo llueve en Buenos Aires, según el pronóstico

Según el SMN, el día con mayores chances de tormentas en Buenos Aires será el jueves 18 de junio, cuando se esperan lluvias aisladas durante la tarde y la noche. Hasta ese momento, el tiempo se mantendrá estable, con cielo despejado o parcialmente nublado y sin precipitaciones en el AMBA durante los primeros días de la semana.

Ese cambio en el estado del tiempo marcará el punto más inestable del pronóstico semanal para la ciudad y sus alrededores. Después de un arranque frío pero seco, el jueves aparecerá como la jornada en la que la humedad y la nubosidad ganarán protagonismo.

¿Baja la temperatura después de las lluvias?

El pronóstico muestra que el descenso térmico no será abrupto después de las lluvias, pero sí se mantendrá un ambiente fresco y otoñal sobre Buenos Aires. El jueves, día en que regresan las precipitaciones, se espera una mínima de 9 °C y una máxima de 13 °C, lo que lo convierte en una de las jornadas más frías de la semana en cuanto a temperatura máxima.

Esto indica que, tras el paso de las lluvias, el clima seguirá siendo fresco en el AMBA, aunque con una leve recuperación térmica durante la tarde y sin señales de un repunte fuerte del termómetro.

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

Pronóstico de Buenos Aires: cómo sigue el clima esta semana

Lunes: mínima de 2 °C y máxima de 15 °C con cielo despejado.

Martes: mínima de 6 °C y máxima de 18 °C. El cielo estará algo nublado.

Miércoles: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C. El día estará parcialmente nublado.

Jueves: mínima de 9 °C y máxima de 13 °C con lluvias aisladas durante la tarde y la noche.

Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de precipitación a la mañana.

Cómo impactan las tormentas y el frío en la rutina diaria

La combinación de frío, cielo cubierto y lluvias aisladas tendrá un impacto directo en la rutina diaria en el AMBA, especialmente entre el jueves y el viernes. Durante esas jornadas, el clima obligará a salir con más abrigo, anticipar traslados y prestar atención a posibles demoras en la circulación, sobre todo en horas de mayor movimiento y con calzadas húmedas.

Además, el dato de una mínima de 2 °C el lunes ya marca que la semana comienza con un fuerte enfriamiento y aunque luego las temperaturas suben gradualmente, el ambiente seguirá siendo fresco en general. En este contexto, la lluvia del jueves no llegará sola: aparecerá dentro de una semana donde las mañanas frías y las tardes moderadas seguirán condicionando actividades al aire libre, viajes y la planificación cotidiana en la ciudad.