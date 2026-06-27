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Tensión en La Plata: incidentes y principio de incendio en la Municipalidad durante una protesta

Durante los reclamos, se registraron roturas de ventanales y un foco de incendio en el acceso principal del edificio que debió ser controlado por los equipos de emergencia.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El fuego se originó a raíz de protestas que escalaron en tensión.
El fuego se originó a raíz de protestas que escalaron en tensión. Foto: El Argentino
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Una manifestación convocada por organizaciones sociales y cooperativistas frente a la sede de la Municipalidad de La Plata culminó este viernes con incidentes en la vía pública. Durante el desarrollo de la protesta que se concentró en la zona de Plaza Moreno, un grupo de personas provocó la rotura de vidrios del Palacio Municipal e inició un foco de incendio en la puerta de ingreso principal al edificio.

Los disturbios se encuadraron en el marco de un conflicto vecinal e institucional originado por la modificación en el esquema de contratación de los servicios de mantenimiento urbano. La movilización coincidió temporalmente con el cierre del plazo establecido para la adquisición de pliegos de la licitación pública que busca adjudicar tareas esenciales para la vía pública, tales como el corte de césped, el barrido de calles y la limpieza de zanjas en diversas localidades del partido.

Los manifestantes interrumpieron inicialmente la circulación vehicular sobre la calle 12, entre las avenidas 51 y 53, para luego avanzar hacia la escalinata del edificio comunal, lugar donde se desencadenaron los mayores desmanes.

El eje de la tensión en La Plata radicó en la decisión de reemplazar el esquema de asignación directa a cooperativas -mecanismo que se implementaba desde hacía más de una década- por un llamado a licitación pública abierta.

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Fuentes del ámbito comunal señalaron que la medida se adoptó estrictamente para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de las Municipalidades, que exige la vía licitatoria para la prestación de servicios públicos con el fin de asegurar procesos transparentes.

La reestructuración del área se aceleró tras una serie de observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, organismo que había objetado el formato contractual anterior e intimado a la Comuna a regularizar la situación.

Estimaciones técnicas y de gestión difundidas por medios locales indicaron que el antiguo sistema de asignación directa implicaba una erogación cercana a los $6.000 millones anuales, y que la nueva compulsa de precios busca optimizar los recursos públicos.

Una vez desatados los incidentes en el acceso de calle 12, el personal de seguridad y las brigadas correspondientes actuaron de inmediato para sofocar las llamas originadas en la abertura principal de la estructura histórica y constatar los daños materiales en los ventanales periféricos. Hasta el momento, los reportes emitidos de forma oficial por las autoridades de salud y de seguridad de la ciudad no dieron cuenta de personas heridas ni civiles lesionados durante la contención de los incidentes. Mientras tanto, el perímetro del edificio permanece bajo resguardo.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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