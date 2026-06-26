Personal militar, médicos y perros de rescate: así se prepara el Gobierno para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto

El Gobierno argentino enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto. Foto: Ministerio de Defensa

El Gobierno avanzó con los preparativos logísticos y operativos de la misión humanitaria que enviará a Venezuela para brindar asistencia directa ante la emergencia provocada por los terremotos que azotaron al país caribeño. El Ministerio de Defensa a cargo de Carlos Presti informó este viernes 26 de junio que el personal militar especializado, los equipos médicos y los recursos de infraestructura ya se encuentran totalmente alistados y preparados para despegar.

La operación, diseñada en estricta coordinación con la Cancillería Argentina dirigida por Pablo Quirno, dejó atrás la instancia de la simple oferta de colaboración y se consolidó como un dispositivo técnico puesto a disposición inmediata para las tareas de rescate y mitigación de daños. Según informaron desde la cartera que conduce el teniente general Presti, el contingente asignado dispone de plenas capacidades para intervenir en zonas de catástrofe.

El foco prioritario de la misión estará puesto en apoyar la localización de sobrevivientes atrapados, colaborar con las brigadas locales que operan sobre estructuras edilicias colapsadas y dar soporte de abastecimiento básico a las miles de familias damnificadas por el fenómeno.

El Gobierno argentino enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto. Foto: Ministerio de Defensa

Terremoto en Venezuela: el detalle de los recursos logísticos y sanitarios del operativo del Gobierno argentino

En su primera conferencia de prensa institucional, el vocero presidencial, Adrián Ravier, calificó la situación en el país caribeño como “una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente”, tras registrarse dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 en menos de un minuto. Ante este panorama, el Ejecutivo estructuró un paquete de asistencia que contempla los siguientes ítems:

Apoyo sanitario y médico: envío de médicos emergentólogos provistos con equipamiento clínico completo, medicamentos de primera necesidad, ambulancias, enfermeros profesionales y personal auxiliar de salud.

Logística y transporte aéreo: disposición de tres aeronaves destinadas al traslado de insumos y personal: un Embraer de 40 plazas, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una unidad comercial de Aerolíneas Argentinas.

Suministro de agua segura: despliegue de dos plantas potabilizadoras de agua pertenecientes al Ejército Argentino, las cuales serán operadas por 16 técnicos de la fuerza para garantizar el recurso en las zonas donde colapsaron las redes de infraestructura hídrica.

Búsqueda técnica y tecnológica: intervención de cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate, técnicos expertos en la remoción de estructuras colapsadas, inundaciones e incendios, acompañados por drones y operadores especializados para el reconocimiento visual del terreno.

Binomios de rescate: incorporación de personal de las Fuerzas Armadas adiestrado en catástrofes junto con perros de búsqueda pertenecientes al Ejército y a la Armada Argentina, elementos que resultan críticos durante las primeras horas posteriores al sismo.

Kits de subsistencia: despacho de insumos de asistencia humanitaria directa que incluye 134 carpas habitacionales, 48 kits de cocina completos, colchones, camillas médicas y sistemas de aire acondicionado portátiles.

La Armada Argentina desempeñará un papel central en la primera etapa del despliegue en territorio venezolano, aportando sus brigadas específicas de rescate urbano y sus binomios perro-guía para la remoción de escombros en las áreas edilicias más afectadas. Desde el Ministerio de Defensa, remarcaron que el personal y los recursos materiales se encuentran en condiciones técnicas de operar a grandes distancias y bajo escenarios de extrema complejidad operativa.

La partida definitiva del contingente quedó supeditada a los últimos pasos de la ingeniería diplomática internacional. Las autoridades de la Cancillería Argentina se encuentran coordinando de manera directa con las áreas nacionales de emergencia internacionales para ordenar el ingreso de la ayuda en función de los requerimientos específicos de la administración venezolana y de los canales logísticos que permanezcan habilitados y seguros en los aeropuertos de destino.

A través del comunicado oficial leído por Ravier, la Casa Rosada manifestó que “la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas” y reconoció la labor de las mujeres y hombres de las fuerzas locales que participarán activamente de las tareas de salvamento en la región golpeada por el sismo.