Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cerró una famosa hamburguesería vegana y hay tristeza entre sus clientes: “No hay otros lugares así”

Una reconocida cadena de Buenos Aires cerró todos sus locales tras la caída del consumo, suba de costos y alquileres. La noticia golpeó fuerte al sector gastronómico.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Una reconocida cadena de hamburguesas veganas cerró todos sus locales
Una reconocida cadena de hamburguesas veganas cerró todos sus locales Foto: Instagram @oyburgers.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El sector gastronómico volvió a recibir una noticia que generó impacto entre clientes, emprendedores y fanáticos de la comida rápida alternativa. Joy Burger, una reconocida hamburguesería vegana que había logrado construir una comunidad fiel en Buenos Aires, cerró definitivamente sus locales luego de varios años de actividad. La marca había nacido en noviembre de 2022 con una propuesta ambiciosa: convertirse en una cadena de fast food 100% basada en plantas y expandirse incluso fuera de la Argentina.

La decisión causó sorpresa y tristeza, especialmente entre quienes consideraban al lugar como una de las opciones más fuertes dentro del universo vegano. El proyecto no solo ofrecía hamburguesas sin ingredientes de origen animal, sino que también buscaba replicar la experiencia clásica de una hamburguesería tradicional: sabor intenso, textura crocante, pan, papas y combos pensados para competir en el mismo terreno que las cadenas convencionales.

Una hamburguesería vegana que quería cambiar el fast food

Joy Burger no era un emprendimiento gastronómico improvisado. La marca fue impulsada por referentes con recorrido en el rubro, entre ellos Patricio Lescovich, Matías Cabrera y Juan Martín Ferraro, vinculados a otros proyectos conocidos del sector gastronómico. La idea inicial era fuerte: crear una propuesta de comida rápida vegana con identidad propia, capaz de atraer tanto a consumidores plant based como a personas que simplemente buscaban una hamburguesa distinta.

Cerró una famosa hamburguesería vegana Foto: Instagram @oyburgers.ar

La cadena llegó a proyectar una expansión con locales en zonas estratégicas como Villa Urquiza, Palermo, Barrio Chino, Lomas de Zamora y Vicente López, además de una mirada regional que incluía posibles desembarcos en Chile y Uruguay. Sin embargo, el escenario económico terminó modificando por completo esos planes.

Contenido Recomendado

Golpe al fast food:una histórica cadena acelera cierres masivos y sacude al sector

Golpe al fast food: una histórica cadena acelera cierres masivos y sacude al sector

Último adiós a Garbarino:las 3 sucursales que quedan abiertas liquidan todo el stock

Último adiós a Garbarino: las 3 sucursales que quedan abiertas liquidan todo el stock

El golpe de la caída del consumo y los costos

El cierre de Joy Burger expone una situación que atraviesa a buena parte del sector gastronómico: menos ventas, costos más altos, alquileres difíciles de sostener y servicios cada vez más pesados para la estructura de los negocios. Aunque la marca había logrado reconocimiento y una comunidad importante en redes sociales, el volumen de clientes ya no alcanzó para mantener el proyecto en funcionamiento.

En un mercado donde cada ticket cuenta, la baja del consumo se transforma en un problema central. Muchos consumidores recortan salidas, reducen pedidos por delivery o eligen opciones más económicas. Para locales con insumos específicos, desarrollos propios y estructuras de atención al público, esa caída puede volverse determinante.

El producto que buscaba parecerse a una hamburguesa tradicional

Uno de los diferenciales de Joy Burger estaba en su producto principal. La marca había trabajado en un medallón vegetal desarrollado para lograr una experiencia similar a la de una hamburguesa clásica, incluso utilizando la técnica smash, muy popular en el mundo de las hamburgueserías modernas.

Joy cerró todos sus locales Foto: Instagram @oyburgers.ar

La propuesta apuntaba a un público que quería evitar ingredientes de origen animal, pero sin resignar el ritual del fast food: una hamburguesa sabrosa, abundante, con textura marcada y acompañamientos típicos. Esa identidad le permitió ganar visibilidad en redes y convertirse en una referencia dentro del nicho vegano.

La reacción de los clientes tras el cierre

La noticia del cierre generó numerosos mensajes de tristeza entre seguidores y clientes habituales. En redes sociales, varios usuarios lamentaron la pérdida de una opción que consideraban difícil de reemplazar. Una frase que resumió el sentimiento fue:“No cierren, por favor. No hay otros lugares veganos así”, reflejo del vínculo que la marca había construido con su comunidad.

Ese tipo de reacción muestra que el cierre no fue solo comercial. Para muchas personas, Joy Burger representaba una alternativa real dentro de una oferta gastronómica donde todavía no siempre abundan las opciones veganas con perfil de comida rápida.

Un cierre que marca una señal de alerta para la gastronomía

El final de Joy Burger se suma a una serie de cierres, achiques y reordenamientos dentro del rubro gastronómico. En especial, los negocios que dependen de locales físicos enfrentan una combinación compleja: alquileres, empleados, materias primas, servicios, comisiones de plataformas y una demanda más cautelosa.

Aunque cada caso tiene sus particularidades, el cierre de una marca con reconocimiento y seguidores deja una señal clara: la gastronomía atraviesa un momento exigente, incluso para proyectos innovadores y con identidad definida.

Cierre de localesHamburgueseríasBuenos Aires
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Confirman aumento a empleadas domésticas en julio 2026:cuánto se cobra por hora y cómo quedan las nuevas escalas

    Confirman aumento a empleadas domésticas en julio 2026: cuánto se cobra por hora y cómo quedan las nuevas escalas

  2. De cuánto será el saldo negativo de la SUBE en julio 2026:montos para colectivos, subtes y trenes

    De cuánto será el saldo negativo de la SUBE en julio 2026: montos para colectivos, subtes y trenes

  3. Atención jubilados:estas son las fechas de cobro de julio para la mínima y quiénes reciben el bono completo

    Atención jubilados: estas son las fechas de cobro de julio para la mínima y quiénes reciben el bono completo

  4. Último adiós a Garbarino:las 3 sucursales que quedan abiertas liquidan todo el stock

    Último adiós a Garbarino: las 3 sucursales que quedan abiertas liquidan todo el stock

  5. ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026:cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%

    ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026: cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%
Lo último
También podría interesarte
Política

Salitre 2026:el ejercicio militar que entrena la guerra digital y expone el desafío de Argentina

Salitre 2026: el ejercicio militar que entrena la guerra digital y expone el desafío de Argentina

Javier Milei en España:apuntó contra Pedro Sánchez por los casos de corrupción y ratificó su apoyo a Israel

De aviones a perros guía:el detalle del equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela tras los terremotos

La UBA llega a Ezeiza:abrirá una sede del CBC desde 2027

Economía

Aumenta el subte en la Ciudad de Buenos Aires:cuánto saldrá viajar en el mes de julio

Aumenta el subte en la Ciudad de Buenos Aires: cuánto saldrá viajar en el mes de julio

Cerró una famosa hamburguesería vegana y hay tristeza entre sus clientes:“No hay otros lugares así”

Jubilados:el trámite express de ANSES que puede evitarte problemas con el próximo cobro

Atención jubilados:estas son las fechas de cobro de julio para la mínima y quiénes reciben el bono completo

Internacionales

Terremotos en Venezuela:el Gobierno elevó el número de víctimas a 589 y continúa la búsqueda de sobrevivientes

Terremotos en Venezuela: el Gobierno elevó el número de víctimas a 589 y continúa la búsqueda de sobrevivientes

La polémica teoría viral que relaciona la alineación planetaria con los terremotos:qué dice la ciencia

España estrena en la OTAN su submarino más avanzado:así es el S-81 Isaac Peral, el gigante tecnológico construido en casa

Venezuela, sobre una zona sísmica crítica:la falla que pudo activar el doble terremoto