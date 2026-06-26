Preocupante aumento de la morosidad en Argentina: cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar las deudas

El Banco Nación lanzó una programa para refinanciación de deuda. Foto: Noticias Argentinas

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó el Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad debido al crecimiento del endeudamiento familiar en los últimos meses. La medida tiene el objetivo de brindar soluciones inmediatas para que las personas puedan recuperar la capacidad de pago y que sus deudas no continúen incrementando.

Los datos actuales de morosidad en Argentina son alarmantes. De acuerdo a un informe de la Fundación Éforo, la deuda de los argentinos no solo creció sino que se triplicó entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Además, indicaron que las tasas de préstamos personales en bancos privados son del 70% y 90% nominal anual entre 2025 y 2026.

Banco Nación. Foto: NA.

Se detectó un circuito similar en la situación de muchos deudores: acceden a créditos o a préstamos personales para poder pagar sus obligaciones mensuales. Sin embargo, esto no hace más que aumentar más la morosidad.

En este sentido, el objetivo del Banco Nación es que puedan refinanciar esas deudas (generadas tanto en pesos como en UVA) con condiciones aptas a su solvencia.

Quiénes pueden acceder a la refinanciación de deuda del Banco Nación

Las personas que podrán acceder a la refinanciación del “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad” son:

Monotributistas

Autónomos

Personas que no cobren su salario en el BNA

Personas en actividad laboral

Jubilados y pensionados que cobren en el BNA

Deudores monoproducto (con reglamentación del segmento Microempresas/Emprendedores)

Características del plan de refinanciación del Banco Nación

El programa del Banco Nación utiliza el sistema de amortización francés, es decir, que permite a los clientes de un banco acceder a un plan de cuotas determinadas fijas, algo de suma importancia a la hora de refinanciar una deuda.

En cuanto a las tasas de interés todo dependerá del perfil del cliente:

Tasa Nominal Anual fija del 12% para usuarios del Banco

Tasa Nominal Anual fija del 14% para los que no sean clientes

Otro punto a destacar sobre la medida del Banco Nación es que da un plazo de 120 meses para refinanciar la deuda.

Fila en el banco, cola de gente en el banco, Banco Nación, NA

¿A partir de cuándo comienza a regir la medida del Banco Nación?

La entidad bancaria confirmó que la medida de refinanciación de deuda comenzará a entrar en vigencia a partir del próximo lunes 29 de junio.

Banco Nación. Foto: NA.

El crecimiento de las deudas en la Argentina también se da en las billeteras

El informe de la Fundación Éforo sostuvo que los endeudados con entidades fintech, tarjetas no bancarias y mutuales pasaron de 9,5 millones a 11,3 millones. También aumentaron el pedido de préstamos en un 129% entre el 2025 y principios del 2026.

Además, desde la Fundación advirtieron que el aumento del endeudamiento en la Argentina impacta con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos.