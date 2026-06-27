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Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del tiempo hoy, 2 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (6.2 mm), el día se presentará aguanieve con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 2 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará aguanieve con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 2 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 7 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 8 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 27 - 75 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con aguanieve con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 18 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 6.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:59
Puesta del sol17:13
Horas de luz7h 14m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:59 y se pone a las 17:13, dando aproximadamente 7h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 6.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 18 - 60 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 21 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 24 - 71 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 24 - 70 km/h 50% 0.2 cm Aguanieve con cielo cubierto
04:00 Noroeste 22 - 69 km/h 70% 0.3 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 15 - 62 km/h 70% 0.3 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 8 - 46 km/h 70% 0.3 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 6 - 34 km/h 50% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 5 - 28 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
09:00 Norte 7 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 7 - 26 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 6 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 5 - 21 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 11 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 17 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 21 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 21 - 63 km/h 0% Cubierto
22:00 Norte 27 - 75 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 25 - 78 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 25 - 75 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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