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Regreso esperado: qué día sale el sol en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN anticipa una semana con predominio de cielo nublado y ambiente fresco en Buenos Aires, pero con una jornada que marcará un cambio en el panorama. El pronóstico permite detectar cuándo aparecerán los primeros momentos de sol y cómo evolucionará el tiempo día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 21:48
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Sale en sol en la Ciudad de Buenos Aires.
Sale en sol en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Después de varios días con nubosidad persistente, neblina matinal y poco cambio en el cielo, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores miran de cerca una pregunta concreta: qué día de la semana volverá a aparecer el sol. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo seguirá mayormente gris durante buena parte de la semana, con temperaturas frescas y escasas chances de lluvia.

Sin embargo, el escenario no será completamente uniforme. Entre jornadas mayormente nubladas y mañanas húmedas, aparece un día que se perfila como el primer quiebre en la monotonía del cielo cubierto, con una mejora parcial en la nubosidad y una recuperación térmica moderada. Ese cambio no solo será visible en el cielo, sino también en la sensación general del ambiente.

El día en que vuelve el sol a Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico, el jueves 11 de junio será el primer día de la semana en el que el cielo mostrará una mejora más evidente, con condiciones que pasarán de algo nublado a parcialmente nublado. Dentro de una secuencia dominada por nubosidad, esa jornada marca el momento más claro en el que se podrá hablar de una vuelta del sol, aunque sea de manera parcial. Ese cambio también vendrá acompañado por una suba gradual de la temperatura, con una mínima de 11 °C y una máxima de 16 °C.

Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

Cómo estará el clima día por día

  • Martes: mínima de 9 °C y máxima de 14 °C con cielo mayormente nublado y sin lluvias. Se espera neblina por la mañana.
  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de precipitación a la tarde/noche.
  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 16 °C con cielo de algo a parcialmente nublado.
  • Viernes: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo nublado.
  • Sábado: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C con cielo algo nublado.
  • Domingo: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo mayormente nublado.

Qué se espera para el cierre de la semana

El domingo volverá a mostrar un panorama más cubierto, con cielo mayormente nublado y temperaturas similares a las del sábado. Eso sugiere que la mejora no se consolidará del todo, sino que el tiempo seguirá moviéndose dentro de un patrón otoñal de nubosidad variable, mañanas frescas y tardes moderadas.

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En otras palabras, el sol volverá a mostrarse, pero de manera parcial y sin instalar un cambio rotundo. El pronóstico deja una semana sin fenómenos severos, pero sí con un claro contraste entre los días más cerrados y aquellos que ofrecerán un breve respiro en el cielo.

Así, el jueves aparece como el primer día en el que el sol volverá a hacerse notar en Buenos Aires, aunque con una mejora parcial, mientras que el sábado podría ofrecer otra jornada favorable para quienes buscan un poco más de claridad en el cielo. La semana no dejará atrás del todo el tono gris, pero sí abrirá pequeñas ventanas de alivio después de varios días dominados por la nubosidad.

ClimaServicio Meteorológico NacionalSol
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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