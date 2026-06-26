Aumenta el subte en la Ciudad de Buenos Aires: cuánto saldrá viajar en el mes de julio

Se da un aumento del 4,1% en las tarifas de subte. Foto: Wikipedia

El subte en la Ciudad de Buenos Aires aumentará a partir del 1° de julio un 4,1% en relación con la tarifa anterior, costando así $1.558. Esta actualización responde a la política de ajustes periódicos en el transporte público que busca acompañar la evolución de los costos operativos del sistema y mantener su funcionamiento.

El incremento se suma a una serie de subas en servicios públicos previstas para el próximo mes, especialmente en el área de transporte. Estos aumentos se destacan porque se sitúan por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implica un impacto más significativo en el bolsillo de los usuarios habituales.

Aquellos que presenten SUBE registrada pagarán $1.621 a partir de julio. Foto: Archivo

¿Cuánto va a salir la tarifa del subte en julio?

Aquellos que presenten SUBE registrada pagarán $1.621.

Aquellos sin SUBE registrada abonarán $2.451 por viaje.

Tarifa social: $567.

Tarifa estudiantil: $226.

¿De cuánto será el saldo negativo de la SUBE en julio?

El saldo negativo de la tarjeta SUBE en julio 2026 ese mantiene de la siguiente manera para cada medio de transporte:

El monto está fijado en -$1.200 para:

Colectivos

Subtes

Transporte Fluvial (sólo en el pago de pasajes en boletería para el uso de lanchas).

El saldo negativo de la SUBE está fijado en -$1200. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El importe es de -$650 para:

Mitre

Sarmiento

Roca

San Martín

Belgrano Norte y Sur

Del Valle de Neuquén

Lanchas del Delta

(La línea del tren Urquiza conserva el saldo de emergencia en $-480, que se actualizará cuando finalicen el recambio tecnológico en sus molinetes)

¿Cuánto aumentarán los colectivos en julio 2026?

Los pasajeros que utilizan los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán afrontar una serie de aumentos en las tarifas a partir del próximo 1° de julio. Esta actualización afectará directamente a las líneas de jurisdicción provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el esquema de incrementos mensuales indexados.

El ajuste se define mediante una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires, informado oficialmente por el INDEC, sumando un adicional del 2%. Debido a que la inflación de mayo en dicha región se ubicó en un 2,3%, el incremento previsto para el séptimo mes del año será del 4,3%. De este modo, los boletos vuelven a subir y siguen acumulando subas por encima de la inflación mensual, impactando en el bolsillo de los usuarios que se trasladan diariamente entre la Ciudad y el conurbano.

El ajuste en colectivos se define mediante una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires, informado oficialmente por el INDEC, sumando un adicional del 2%. Foto: NA (Martín Zabala)

Nuevas tarifas con y sin tarjeta SUBE

El valor del boleto dependerá de la distancia del recorrido y, fundamentalmente, de tener la tarjeta SUBE debidamente registrada ante el sistema nominalizado. Las tarifas para quienes cuenten con el plástico registrado serán las siguientes:

0 a 3 km : $1.153,63

3 a 6 km : $1.271,81

6 a 12 km : $1.419,77

12 a 27 km : $1.702,67

Más de 27 km: $1.980,87

Por el contrario, para aquellos pasajeros que viajen con una tarjeta SUBE sin registrar, el costo del pasaje se duplicará de forma penalizada, quedando fijado en los siguientes montos:

0 a 3 km : $2.307,27

3 a 6 km : $2.543,62

6 a 12 km : $2.839,54

12 a 27 km : $3.405,35

Más de 27 km: $3.961,76

A diferencia de lo ocurrido en mayo, las autoridades de transporte bonaerenses y porteñas no aplicarán el esquema extraordinario que indexaba el precio del gasoil. Por lo tanto, el incremento de julio quedará estrictamente limitado a la fórmula habitual del IPC del INDEC más el recargo estipulado, exigiendo un mayor esfuerzo para millones de trabajadores.